Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Интернет-художник Мигель Васкез нарисовал «реалистичную версию» Тоада — персонажа серии игр про водопроводчика Марио. О необычной работе 17 июня сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/Itsmiketheboxer/status/1272831976660037632

За основу своего рисунка художник берёт существующее 2D-изображение персонажа и добавляет к нему черты реальных людей. Пользователи в комментариях отмечают, что «реалистичный Тоад» выглядит крайне пугающе.

Напомним, Тоад — это человек-гриб из серии игр Super Mario Bros. По сюжету, он является самым преданным слугой Принцессы Пич.

Читайте ранее в этом сюжете: Pokemon Snap: анонсирован «симулятор фотографа для покемонов»

Читайте развитие сюжета: Сеть KFC открыла остров-ресторан в игре Animal Crossing: New Horizons