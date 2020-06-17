Чебоксары, , 16:25 — REGNUM В Новочебоксарске, где ранее чувашские силовики обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, оперативный штаб провёл антитеррористическое учение. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Чувашии.

В учении участвовали сотрудники силовых ведомств и органов власти. В ведомстве уточняют, что были отработаны мероприятия «по пресечению террористического акта на промышленном объекте в Новочебоксарске, осуществлена проверка эффективности тактических приемов задействованных подразделений в различных условиях обстановки».

«Оперативным штабом скоординированы действия, направленные на выработку своевременных мер по предупреждению террористического акта, минимизации его последствий. Отработаны вопросы взаимодействия силовых структур региона и органов местного самоуправления при возникновении террористической угрозы. Совершенствовались практические навыки сотрудников ведомств, привлекаемых для участия в контртеррористической операции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года стало известно о том, что в Новочебоксарске сотрудниками УФСБ обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами, они в настоящее время обезврежены. Следственным управлением СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.

Отметим, что 17 июня стало известно о задержании в четырёх регионах Поволжья (Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях) лидеров и участников международной экстремистской организации.

Подробнее: В Поволжье задержаны лидеры четырёх региональных ячеек исламистов

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии предотвратили теракт