Лондон, , 16:16 — REGNUM Защитный короб будет убран с памятника экс-премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю к приезду французского президента Эммануэля Макрона, передаёт 17 июня Sky News.

Соответствующее заявление сделал Садик Хан, официальный представитель лондонского мэра:

«Короб вокруг статуи Уинстона Черчилля будет снят по случаю визита в Лондон президента Макрона».

Напомним, Макрон должен приехать в Лондон 18 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, короб был установлен вокруг памятника Черчиллю 12 июня после того, как его осквернили, исписав краской. Монумент пострадал на волне расовых беспорядков.

Читайте подробнее: Джонсон пообещал защитить памятник Черчиллю от вандалов

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции осквернили памятник генералу де Голлю