Рига, , 16:16 — REGNUM В Латвии за минувшие сутки скончались двое пациентов с COVID-19. Об этом 17 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, оба скончавшихся посетители социального центра Mārsnēni, люди в возрасте от 80 до 85 лет, страдали хроническими заболеваниями. Всего от COVID-19 в стране скончались 30 человек.

Кроме того, за последние 24 часа число выявленных случаев заражения коронавирусом в стане увеличилось на шесть. В течение 24 часов медики провели 1810 тестов, общее количество обследованных превысило 131 640.

За всё время с начала пандемии 171 человек, находившихся на лечении в больницах, были выписаны.