Москва, , 16:13 — REGNUM В Минпросвещения РФ утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, 3 июля пройдёт экзамен по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля — по русскому языку, 10 июля состоится профильная математика, 13 июля — история и физика, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменный иностранный язык, а 22 и 23 июля — устный иностранный язык.

Пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня.