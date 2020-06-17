Архангельск, , 16:11 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 121 человека. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 4156. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Половина новых случаев заражения (66) выявлена в Северодвинске, 43 — в областном центре. Опасная инфекция также выявлена у трех жителей Новодвинска, а также у жителей Котласского, Приморского, Верхнтоемского, Вельского, Плесецкого районов области.

В штабе сообщили, что к аппаратам ИВЛ сегодня подключены 28 пациентов с COVID-19.

Добавим, что с начала эпидемии в Архангельской области с опасной инфекцией справились уже 1296 человек. Жертвами COVID-19 стали четыре человека.