Москва, , 16:06 — REGNUM В Госдуме призывают готовиться ко второй волне коронавируса и не исключают «осеннего микса» инфекций, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

«Готовиться ко второй волне однозначно нужно. Если мнение, что она будет слабее первой, поскольку вирус начал ослабевать», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

По его словам, на это указывает тот факт, что у более 60% заразившихся заболевание протекает легко, без госпитализации.

«Но этот сценарий может не «сыграть», если приход второй волны случится осенью и совпадет по времени с сезонной эпидемией гриппа. Этот «микс» инфекций может привести к тому, что заболевание будет протекать тяжелее», — указал парламентарий.

Этот сценарий прорабатывается в профильном министерстве.

«Насколько мне известно, руководство Минздрава и Росздравнадзора этот сценарий просчитывает, эпидемиологи уже работают над вакциной от гриппа», — добавил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко прогнозирует снятие всех ограничений к февралю, по его словам. передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.