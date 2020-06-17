Самара, , 16:06 — REGNUM Бывшего судью Волжского районного суда Самарской области подозревают в получении взятки. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, осенью прошлого года к подозреваемому обратилась гражданка и просила содействовать в удовлетворении Волжским районным судом ходатайства об условно-досрочном освобождении гражданина, который отбывает наказание.

Следователи считают, что судья согласился удовлетворить ходатайство за вознаграждение и если к нему поступят материалы этого дела. При этом сумма вознаграждения составляла от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. По версии следствия, отбывающий наказание гражданин согласился на условия подозреваемого, а в октябре прошлого года подозреваемый бывший судья сообщил женщине, что материалы дела находятся у него на рассмотрении. В октябре прошлого года женщина получила от супруги осужденного 500 тысяч рублей, чтобы передать их подозреваемому судье.

При этом женщина решила передать судье вышеуказанную сумму двумя разными частями. Первые 250 тысяч рублей должна была быть передана в качестве аванса, а вторую половину денег — после удовлетворения ходатайства.

Отмечается, что свое намерение женщина реализовать не смогла, поскольку ее действия пресекли сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области. В результате она согласилась участвовать в оперативных мероприятиях. В тот же день, отмечают следователи, она в служебном кабинете подозреваемого отдала ему 250 тысяч рублей, которые состояли из денег в размере 15 тысяч рублей и муляжа денег в общей сумме 235 тысяч рублей.

По факту посредничества во взяточничестве в отношении женщины и осужденного было возбуждено уголовное дело. По факту получения взятки в отношении подозреваемого было также возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года Квалификационная коллегия судей региона удовлетворила заявление подозреваемого о прекращении полномочий судьи. Расследование уголовных дел продолжается.

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