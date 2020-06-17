Юрюзань, Челябинская область, , 15:55 — REGNUM В Челябинской области водитель грузовика, смявшего несколько легковых машин, может отправиться в колонию на семь лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир машины «Лада Гранта». А водители и пассажиры ещё трёх автомашин получили травмы, но выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 16 июня. Грузовик с отказавшими тормозами врезался в идущие впереди автомобили. Легковушки буквально зажало между ним и впереди идущим грузовиком. По факту трагедии завели уголовное дело. Водитель был задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью

Читайте развитие сюжета: Грузовик с отказавшими тормозами смял легковые машины: подробности