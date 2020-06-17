Волгоград, , 15:49 — REGNUM Подробности двух летальных исходов у пациентов с коронавирусом в Волгоградской области уточнили 17 июня в региональном оперативном штабе. Скончались женщина и мужчина.

78-летний житель Николаевского района обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу. У него был диагностирован коронавирус с пневмонией, мужчину госпитализировали в 12-ю клиническую больницу.

Второй случай — женщина 46 лет из Быковского района. Она также обратилась за помощью в свою ЦРБ, откуда её затем госпитализировали в горбольницу №2. У пациентки была выявлена двусторонняя пневмония с коронавирусом и имелись сопутствующие хронические заболевания пищеварительной системы.

Всего в регионе зарегистрирован 31 летальный исход у пациентов с коронавирусом, на 17 июня выявлено 4991 случаев заражения.