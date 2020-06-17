Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 57 беременных женщин, получившие положительный результат теста на SARS-CoV-2. Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июня сообщила донской министр здравоохранения Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По её словам, в Ростовской области в реестр беременных женщин, имеющих коронавирус, внесено 57 фамилий. У 27 рожениц появились на свет 29 детей (две двойни). Все дети здоровы. 30 женщин продолжают находиться под наблюдением медиков, уточнила Быковская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министра здравоохранения Дона предупредила жителей Ростовской области о вероятности второй волны коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ростовского минздрава предупредила о второй волне коронавируса