Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тестирование начнётся 23 июня. Принять в нём участие могут граждане любого возраста. Для участия в исследовании нужно заполнить специальную анкету. А затем методом случайной выборки определят тех, кто подлежит проверке, и пригласят на тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжается распространение коронавируса. Число заразившихся уже превысило 10 тыс. человек.