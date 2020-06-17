Самара, , 15:41 — REGNUM Адвоката подозревают в мошенничестве в Самаре. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый обманным путем завладел деньгами женщины в сумме 1,3 миллиона рублей. Следователи считают, что он пообещал передать эти денежные средства должностным лицам, которые расследовали уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотиков в отношении ее сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.

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