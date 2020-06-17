Берлин, , 15:41 — REGNUM Как минимум 400 сотрудников мясокомбината, находящегося в федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия, получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 17 июня сообщает местная радиостанция Radio Gütersloh со ссылкой на власти.

По информации источника, примерно 400 из 500 тестов на SARS-CoV-2, которые были проведены сотрудникам мясоперерабатывающей компании Tönnies в Реда-Виденбрюке, дали положительный результат теста на коронавирус.

При этом уточняется, что в настоящее время ожидается результаты тестов ещё 500 сотрудников компании.

Напомним, за последнее время во время смягчения карантинных мер безопасности и снижения темпов прироста случаев коронавируса в Германии на целом ряде мясных предприятий страны были зафиксированы вспышки новой инфекции. В связи с этим на минувшей неделе правительство ФРГ приняло ужесточение мер контроля на предприятиях мясной отрасли страны.