Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Отдельный родильный дом для женщин с коронавирусом планируют открыть в Нур-Султане. Об этом 17 июня заявила глава управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова на брифинге.

По её словам, в инфекционных стационарах Нур-Султана на свет появились 17 детей. На сегодняшний день в городе насчитывается 112 беременных женщин с коронавирусом, в том числе 78 — в стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июня в Казахстане выявили 15 542 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9716 человек, скончались 88 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество обращений в скорую помощь Нур-Султана выросло в 3,5 раза