Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM Жители Ростовской области осенью могут столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции. При этом как вирус себя поведёт в период распространения гриппа или ОРВИ, неизвестно. Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июня сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Сегодня та ситуация, когда делать прогнозы — неблагодарная вещь. Но, исходя из того, как это всё развивается в том же самом Китае, который очень законопослушный по отношению к решениям государства, но тем не менее появилась какая-то новая форма этого вируса в Пекине, мы не можем исключать, что мы осенью столкнёмся с очередной волной [коронавируса]. Когда встретится вирус гриппа и любые другие вирусы, которые вызывают ОРВИ, как поведёт себя коронавирус, как он будет себя позиционировать с другими вирусами, наука будет изучать ещё долго», — отметила глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области почти 8 тыс. жителей получили положительные результаты теста на SARS-CoV-2. 72 пациента, страдающие хроническими заболеваниями, скончались.

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