Москва, , 15:29 — REGNUM На данный момент инициатива о сокращении новогодних каникул не принята и не факт, что ее одобрят, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРА России» Станислав Супрунов, комментируя инициативу о сокращении новогодних праздников.

«В 2020 году в стране наблюдается большое количество выходных дней. Многие предприятия из-за распространения короновируснлй инфекции приостановили свою деятельность на несколько месяцев, сотрудники оставались дома, кто-то работал дистанционно, кто-то находился в вынужденном отпуске.

Из-за этого был нанесен чувствительный удар по экономике России, в том числе и малому бизнесу.

Если в 2021 году за счет новогодних праздников будет увеличено количество рабочих дней, то такое решение может привести к тому, что российская экономика получит определенный дополнительный вклад в ВВП страны.

Поэтому сокращение новогодних каникул будет способствовать росту экономики в целом. Но стоит отметить следующий момент: люди привыкли в это время уходить в отпуска, это давно стало традицией.

В то же время такая инициатива не сильно поможет малым предприятиям, так как покупательная способность населения в это время будет значительно снижена, многие люди возьмут отпуска и по привычке поедут отдыхать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, предполагающий сократить новогодние каникулы.

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