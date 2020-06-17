Саранск, , 15:27 — REGNUM В Мордовии скончался врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Лямзин. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

С 2004 года он работал в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ». С мая текущего года работал в ГБУЗ РМ «Ардатовская ЦРБ», где оказывают медицинскую помощь жителям республики с коронавирусом.

В качестве причины смерти 58-летнего анестезиолога указана двусторонняя пневмония. В настоящее время проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Соболезнования родным и близким Андрея Лямзина выразил глава республики Владимир Волков.

«Врачи РКБ им. С.В. Каткова, где он лечился, сделали все возможное, но спасти его не удалось. Гибель Андрея Ивановича — профессионала высокого уровня и настоящего человека — тяжёлая потеря для нас. Родственникам мы окажем всю необходимую помощь», — сказал глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня скончался 38-летний врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов. Он скончался от тяжёлой двусторонней пневмонии. Наличие коронавируса на момент смерти не было окончательно подтверждено.