Москва, , 09:37 — REGNUM Недавно президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о создании единого федерального регистра, в котором будут записаны все жители нашей необъятной Родины. О том, какие страхи связаны с этим событием и какая от регистра может воспоследовать польза, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Граждане России Дарья Драй © ИА REGNUM

Регистр, в котором зарегистрируют всех граждан РФ, как и всякие «большие данные» про людей, надо беречь и охранять. Охранять их надо тем более крепко, чем больше неприятностей человеку сможет причинить злоумышленник, получив содержащиеся в электронном виде сведения. В этом смысле регистр, пользоваться которым будет в основном Федеральная налоговая служба, нужно хранить прежде всего от порчи — а ну как злонамеренные хакеры пропишут кому неправильный ИНН? Кроме того, регистр будет заполнен сведениями о семейном положении и родственных связях россиянина, но и тут электронному злодею особо разгуляться будет негде. Никто же не собирается отменять из-за наличия общего регистра обычные для всякого гражданина документы.

А вот с точки зрения бюджетов и финансов польза от такой базы данных может быть весьма велика. Как минимум эти сведения станут прекрасным подспорьем для точного обоснования размера необходимых тому или иному региону или муниципалитету средств. На строительство детских садов, например.

Подробнее читайте в статье Галины Смирновой «Единый регистр информации о россиянах: жутко страшно, но есть плюсы».