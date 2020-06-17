Москва, , 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. Об этом 17 июня сообщает ТАСС.

При этом ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что 17 июня Ефремов будет вызван на допрос по делу о данном ДТП и что представители потерпевшей стороны передадут следователю, ведущему дело, соответствующие ордера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат актёра Эльман Пашаев рассказал, что обсуждение денежной компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, возможно в случае согласия адвоката потерпевших Александра Добровского.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.