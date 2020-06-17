Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области случаи заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников выявляются всё реже. Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июня сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Мы тестируем всех врачей. Сейчас стало поменьше [случаев заражения]. Не все врачи заболевают, столкнувшись с COVID-19 непосредственно у себя на рабочем месте. Часть встречаются с ним [вирусом] в быту. Врачи тоже люди», — отметила глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что Быковская обратила внимание на то, что «коронавирус стойко вошёл в нашу жизнь». В связи с этим населению предстоит учиться жить в сложившихся условиях.

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