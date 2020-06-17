Москва, , 15:22 — REGNUM Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не будет принимать от артиста денежную компенсацию. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации», — сказал Добровинский агентству ТАСС.

По его словам, потерпевшая сторона открыта «ко всем встречам с кем бы то ни было».

Добровинский также предложил обеим сторонам разбирательства встретиться «в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества».

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