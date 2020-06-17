17 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Анна Шевченко, , 17:03 — REGNUM В Москве активно обсуждают планы РЖД на тоннель в Сыромятническом проезде. Горожане убеждены, что компания хочет переделать тоннель под себя, убив городскую достопримечательность.

Тоннель на Сыромятническом проезде NVO

В сети шутят: «Должно быть название для того, что делает РЖД, когда берется за архитектуру. — РЖДизм?». Стиль проекта перестройки пользователи назвали «тюремным барокко».

Впрочем, нашлись и те, кому проект оказался по душе, некоторые назвали его вполне уместным проявлением утилитаризма, ведь РЖД нужно расширить пути над тоннелем, чтобы продолжить развитие проекта МЦД. Но уместен ли такой утилитаризм, когда дело касается исторической застройки, да еще и городской достопримечательности, о которой хоть раз в жизни, но слышал практически каждый москвич?

Горожане пишут, что им важно, чтобы в Москве оставались места с историей, а не «куски пластика и бетона». Прямо скажем, действительно аутентичных мест в столице становится с каждым годом все меньше.

Уже опубликованы две петиции в защиту тоннеля. Петицию на Сhange.org подписали свыше 1700 человек. На сайте «Подпиши» собрано более 2600 подписей.

Сыромятнический проезд. Трамвайный тоннель под курской линией ж-д Around Moscow

Изначально изображения из плана перестройки тоннеля появились на сайте компании «Интермост». Эта компания занимается проектированием объектов капитального строительства. Публикация с данными о проекте в скором времени была удалена с сайта (неужели из-за народного гнева?), однако она все еще доступна в кеше Google. В этой публикации говорится, что заказчик проекта — компания «Мосгипротранс», а начало работ запланировано уже на 2020 год.

В Москомархитектуре отреагировали на недовольство горожан и уточнили, что ведомство не получало запрос на перестройку тоннеля. Но радость была недолгой, в РЖД заявили, что документация просто пока не готова, а опубликованный проект не окончательный.

Москвичи призывают РЖД, если и не отказаться от перестройки старинного тоннеля, то хотя бы не «делать как всегда», а представить проект, который будет соответствовать историческому облику района.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичи встали на защиту путепровода в Сыромятническом проезде