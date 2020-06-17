Оренбург, , 15:29 — REGNUM Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, комментируя выступление депутата Заксобрания Владимира Фролова на заседании регионального парламента, отметила, что политик «проявил себя COVID-диссидентом». Глава минздрава пригласила Фролова посетить «красную зону» COVID-центра в Оренбурге. О приглашении говорится на странице областного минздрава в Instagram.

Стоит отметить, 17 июня губернатор Денис Паслер держал доклад перед Законодательным собранием региона о работе за 2019 год. Оппозиция выступила в критикой отчета.

Депутат Владимир Фролов, комментируя ситуацию в сфере здравоохранения, затронул тему распространения коронавирусной инфекции. Он выступил сторонником идеи отсутствия пандемии.

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