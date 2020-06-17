Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выступил с торжественной речью в связи со снятием в Литве режима карантина, в которой провозгласил победу над коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это победа Литвы. Победа человечности», — заявил Сквернялис, но подчеркнул, что «война ещё не выиграна», а «миллионы людей по всему миру ещё болеют этим вирусным заболеванием».

Он поблагодарил за борьбу с инфекцией как медиков, так и население, которое проявило дисциплину и придерживалось рекомендаций и требований властей во время карантина. Сквернялис также выразил надежду на сознательность и бдительность населения в будущем.