Лос-Анджелес, США, , 15:07 — REGNUM В новом режиме для игры The Walking Dead: Saints & Sinners геймерам предстоит сражаться с ордами оживших мертвецов. Дебютный трейлер обновления The Meatgrinder был опубликован на YouTube-канале издания IGN 16 июня.

В обновлении The Meatgrinder игроки получат доступ к специальному режиму «Орда», в рамках которого нужно будет сражаться с постоянно-прибывающими отрядами оживших мертвецов. Для победы геймеры смогут открывать новые виды оружия и использовать в бою различные предметы окружения.

Напомним, The Walking Dead: Saints & Sinners — это шутер от первого лица, разработанный специально для устройств виртуальной реальности. Игра получила множество положительных отзывов как от рядовых геймеров, так и от профессиональных критиков.

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