Москва, , 15:03 — REGNUM Безопасность центров обработки данных на территории атомных электростанций призвал обеспечить президент России Владимир Путин 17 июня на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Директор корпорации сказал, что компания совместно с Ростелекомом запустили самый крупный в Европе центр обработки данных. Лихачев отметил, что есть идея размещать такие центры на территории АЭС.

«У вас особый режим работы атомных электростанций. Поэтому здесь появятся новые физические и юридические лица. Надо быть очень аккуратными, надо обеспечить безопасность», — предостерег Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент России Владимир Путин принял главу Росатома Алексея Лихачева, который представил результаты деятельности компании и планы на будущее.

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