Москва, , 15:02 — REGNUM Родители, воспитывающие детей в одиночку, являются едва ли не самой незащищенной категорией российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Национального родительского комитета.

«При том, что речь по сути идет не о том, чтобы просто накормить и одеть ребенка, а дать ему надежную дорогу в будущее. Что в ограниченных материальных условиях не всем под силу.

Так что данная мера не просто несет в себе глубокую гуманистическую идею, но и работает на будущее страны.

Немалая часть детей, воспитывающихся в неполных семьях, сейчас из-за трудностей с деньгами не может получить хорошее образование и фактически приговорена к весьма скромной по нынешним меркам жизни. А ведь эти дети во многом — наша надежда.

История, в том числе и российская, знает огромное количество примеров, когда даже дети-сироты становились великими учеными, просветителями, художниками и музыкантами.

Ни при каких обстоятельствах будущее детей не должно зависеть от таких факторов, как недостаток денег в семье.

И если инициатива Общественной организации «Национальный родительский комитет» получит фактическую реализацию, то этот, вроде бы, небольшой шаг может стать трамплином в экономическом и культурном подъеме всего государства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

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