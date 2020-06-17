Пермь, , 15:00 — REGNUM В Перми с 18 июня откроют доступ на популярную для отдыха площадку — набережную Камы. Об этом на своей странице в Instagram заявил глава города Дмитрий Самойлов.

Он проинформировал о том, что проведены переговоры по поводу открытия зоны отдыха с Роспотребнадзором. «Считаю, что с соблюдением мер предосторожности ее можно открыть для посещения», — сказал мэр.

С 18 июня набережная Камы вновь станет доступна для горожан. Будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты. Однако детские площадки по-прежнему останутся закрытыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье со 2 апреля объявлен режим ответственного поведения в целях предотвращения распространения коронавируса. С улучшением эпидобстановки с 12 мая разрешили прогулки на набережной в Перми. Однако послабления действовали до 23 мая. Из-за обострения ситуации, связанной с заражением коронавирусом, доступ на набережную вновь зарыли.

В середине июня на заседании краевого оперштаба врио губернатора Дмитрий Махонин поднял тему возобновления доступа на популярную для отдыха площадку.

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