Ванкувер, Канада, , 14:59 — REGNUM На YouTube-канале компании Ubisoft 16 июня вышел трейлер операции Steel Wave («Стальная волна») для тактического шутера Rainbow Six Siege. В нём разработчики рассказали о различных игровых нововведениях.

В Steel Wave игроков ожидают два новых оперативника (по одному для каждой из сторон), переработанная карта «Дом» и новый гаджет — «датчик приближения». Операция уже доступна на всех игровых платформах.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.

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