Ижевск, , 14:57 — REGNUM Житель Удмуртии обратился в прокуратуру, по итогам которого была проведена проверка соблюдения филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» законодательства при осуществлении расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что при проверке электро-счетчика жителя специалисты «Удмуртэнерго» выявили факт неучтенного потребления энергии в связи с демонтажем старого счетчика. Расчет в отношении потребителя был произведен с повышающим коэффициентом.

«Однако, вывод о наличии факта неучтенного потребления энергии сделан в отсутствие достаточных оснований и противоречит требованиям Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — подчеркнули в прокуратуре.

Надзорный орган обратился в арбитражный суд, который, рассмотрев дело, обязал поставщика ресурса произвести перерасчет необоснованно начисленной задолженности в размере более 19 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что правительство Удмуртии приняло решение об оказании дополнительной поддержки семьям с детьми, у которых доход снизился в период пандемии коронавируса на 30% и более. Об этом сообщает оперативный штаб республики. Таким гражданам будут оплачены коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года.

Также право на такую поддержку получают предприниматели, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.