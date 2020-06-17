Токио, , 15:01 — REGNUM В конце июня в Японии начнется проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, созданной одной из японских медицинских компаний. Об этом 17 июня заявил на пресс-конференции губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура.

По его словам, одна из компаний из Осаки серьезно продвинулась в вопросе создания вакцины от SARS-CoV-2.

«Ее испытания на человеке (мы) проведем в конце месяца, 30 июня», — заявил Ёсимура и добавил, что эти испытания такого рода вакцины станут первыми в Японии .

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Германии разрешили немецкой компании CureVac испытать на добровольцах вакцину против коронавируса.