Чита, , 14:51 — REGNUM Придя на избирательные участки 1 июля жители Забайкальского края могут не только сделать свой выбор по поправкам к Конституции РФ, но и определиться, на что потратить 300 миллионов рублей «Народного бюджета». Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы региона Александра Осипова.

«Это возможность для любого жителя проголосовать за тот проект, который они хотят реализовать в крае, например: ремонт дороги, строительство детской площадки, реконструкция стадиона, ремонт школы или детского сада. Любой человек может прийти на участок и ответить в бланке на вопрос, какой проект он выбирает», — пояснил зампред краевого правительства Алексей Казаков.

Напомним, ранее о том, что жители Забайкальского края могут совершенно спокойно, не опасаясь заражения коронавирусом, прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, сообщила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.

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