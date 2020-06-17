Москва, , 14:51 — REGNUM Дополнительные наряды полиции приехали к Патриаршим прудам в Москве, где местные жители жалуются на шумные компании посетителей кафе. Об этом 17 июня сообщает РЕН ТВ.

Из репортажа телеканала с места событий видно, как к шуму автомобилей и заполонивших узкие улицы центра Москвы посетителей кафе присоединились полицейские с громкоговорителями.

«За час до полуночи на тротуарах не протолкнуться, автомобили сигналят в пробках, крики, шум», — сообщили журналисты.

Местные жители собрали сотни подписей с требованием наладить патрулирование с 6 вечера до 2 часов ночи.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Москвы проведёт проверку жалоб на нарушение общественного порядка у Патриарших прудов.

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