Москва, , 14:48 — REGNUM Официальным лицам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоило бы десять раз подумать, прежде чем рассказывать изморенным коронавирусом жителям Земли о том или ином научном прорыве в борьбе с болезнью 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление гендиректора ВОЗ.

«Сенсационное заявление об успешных клинических испытаниях стероида дексаметазона — это серьезная PR-кампания в поддержку британской фармацевтической отрасли.

В мире еще не придумали совершенное лекарство. А эти и другие препараты — всего лишь бета-версия, которую нужно улучшать.

Текущий год стал действительно роковым для ВОЗ. Его репутация фактически обнулилась. Правительства всех ведущих стран в авральном полувоенном режиме проводили борьбу с коронавирусом, им помогали и светила военной медицины.

Но ВОЗ, по сути, открыл рот только сегодня, однако похвалы в адрес фармацевтов той или иной страны сегодня не тот пункт в повестке, которое ждут люди. Мир изменился, а ВОЗ и ныне там.

Сегодня и России вслед за США следует пересмотреть всю повестку взаимоотношений с этой лоббистской кузницей фармацевтики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что полученные британскими учёными результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения CIVID-19 стали научным прорывом.

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