Бухарест, 17 июня 2020, 14:43 — REGNUM Консольная версия «славянского экшена» Yaga получила масштабное обновление под названием The Bad Fate. Об этом сообщалось 16 июня в ролике на YouTube-канале PlayStation.
В The Bad Fate геймеры получат доступ к новым игровым режимам и ряду улучшенных механик. Например, в Yaga появится функция «быстрого перемещения».
Напомним, Yaga — это ролевой экшен, главным героем которого является однорукий кузнец по имени Иван. В своём путешествии ему предстоит сразиться с различными чудовищами из славянского фольклора.
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