Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга 17 июня подтвердили гибель еще 38 пациентов от новой коронавирусной инфекции на основе оформленных медицинских свидетельств о смерти. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Среди новых жертв — 18 мужчин, в возрасте от 49 до 90 лет, и 20 женщин, в возрасте от 47 до 99 лет. Основным заболеванием, ставшим причиной смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

«Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, согласно официальным данным, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 727 человек умерли, а 10 687 — выздоровели.

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