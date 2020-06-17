Лондон, , 14:43 — REGNUM В Британии начали сбор денежных средств на установку памятника уличному коту по кличке Боб, который умер 15 июня. Об этом 17 июня свидетельствуют данные платформы Gofundme, где проходит сбор денег.

Инициатором сбора средств на стал хозяин кота Боба Джеймс Боуэн, чья жизнь кардинально изменилась после встречи с четвероногим питомцем.

«Я горжусь, что уличный кот Боб с 2007 года стал частью моей жизни и изменил ее к лучшему», — заявил Боуэн.

Также он добавил, что ему вряд ли удастся выразить за это коту всю свою благодарность, однако он постарается сделать все от себя зависящее в этом вопросе и потому начал собирать деньги, чтобы попробовать установить памятник Бобу.

Отметим, лечившийся на тот момент от наркозависимости Джеймс Боуэн нашел раненного бездомного рыжего кота Боба в подъезде социального жилья, где он на тот момент проживал, в 2007 году. После этого он выходил питомца и стал с ним выступать в лондонском районе Ковент-Гарден.

Затем музыкант нашел в жизни смысл, приобрел дом, а его рыжий питомец стал лондонской достопримечательностью. В 2010 году о коте и его хозяине написали британские газеты, а затем вышли книги «Уличный кот по имени Боб», «Мир глазами кота Боба» и «Подарок от кота Боба», впоследствии переведенные на 40 языков мира. В 2016 году о друзьях вышел фильм.