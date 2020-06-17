Париж, , 14:37 — REGNUM Релиз тактической ролевой игры Othercide на PC, PS4 и Xbox One состоится 28 июля 2020 года. Об этом 17 июня сообщалось в трейлере проекта на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

Разработчики проекта отметили, что игра выйдет и на Nintendo Switch. Релиз ожидается летом 2020 года, точная дата пока неизвестна.

В Othercide игроки возглавят отряд Дочерей — существ, являющихся отголосками души величайшего воина всех времён. Вместе им предстоит спасти мир от ужасных чудовищ.

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