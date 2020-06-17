Калининград, , 14:37 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 17 июня, на своей странице в социальной сети Instagram анонсировал ориентировочные срок разрешения прибывать гражданам РФ в область без обязательной обсервации, однако в пресс-службе правительства подчёркивают, что формально никакое решение пока не принято и режим обсервации в настоящий момент продолжает действовать.

«Обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для:

— жителей̆ региона;

— владельцев недвижимости в Калининградской̆ области;

— граждан, которые арендовали квартиру или дом в Калининградской̆ области.

В ближайшее время (ориентир 22−24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной̆ обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей). Обращаю внимание, что сейчас обсуждается необходимость также предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции (дадим отдельную информацию в ближайшее время). Ориентир по открытию летних кафе и летних веранд ресторанов также 22−24 июня. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора», — написал Алиханов.

Однако в пресс-службе регионального правительства обратили внимание на то, что сам губернатор указывает «ориентировочные сроки» и просят дождаться конкретного решения.