Хельсинки, , 14:52 — REGNUM 17 июня был опубликован подготовленный специалистами Оксфордского университета глобальный отчет Reuters о том, как граждане 40 стран потребляют новости и следят за средствами массовой информации (СМИ). Согласно данным отчета за 2020 год, доверие жителей Финляндии к своим СМИ по-прежнему остается самым высоким. Об этом 17 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

Финляндия делит 1-е место по уровню доверия граждан к СМИ с Португалией. 56% читателей доверяют информации в СМИ. За ними следуют Турция (55%), Нидерланды (52%) и Бразилия (51%).

Главный редактор Svenska Yle Йонас Юнгар, чье издание, согласно отчету, является одним из самых надежных (оценка A), прокомментировал результаты исследования следующим образом:

«Из всех тысяч цифр в отчете Reuters, по крайней мере, уровень доверия является той цифрой, которая меня интересует. И Финляндия все еще остается в рейтинге как единое целое. Более того, среди отдельных финских средств массовой информации именно Yle считается наиболее надежным изданием. Тогда все в порядке? Ударить себе в грудь и так держать? Конечно же, нет, мы не можем себе этого позволить. Конечно, есть поводы для беспокойства. Доверие финнов высоко, но вот уже несколько лет снижается. В 2015 году 68% финнов заявили, что доверяют новостям, в этом году этот показатель снизился до 56%. Это применимо не только к Финляндии, это глобальная тенденция, которая неразрывно связана с социальной поляризацией и растущим недоверием к властям».