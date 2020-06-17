Москва, , 14:31 — REGNUM В России выросла доля граждан, положительно оценивающих ситуацию в стране — с 30% 26 апреля до 38% 5 июня. Число граждан, оценивающих ситуацию как плохую снизилось на 8% — с 64% до 56%, приводит данные ВЦИОМ.

Читайте также: Жители России оценили сложившуюся в их жизни ситуацию

Улучшилось отношение граждан РФ и к ситуации в мире. В конце апреля оценивали её как плохую 72%, как хорошую — 17%. В начале июня дали положительную оценку 23% респондентов (+6%), негативную — 63% (-9%).

Также более оптимистично участники опроса начали оценивать ситуацию в своей жизни. Оценку «хорошо» дали 65%, в конце апреля — 58%. Оценивают ситуацию в личной жизни как плохую 32% (26 апреля — 36%).

Опрос проеден 5 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (69%) положительно оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни.

Читайте также: Почти 60% жителей РФ положительно оценивают ситуацию в стране