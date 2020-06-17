Париж, , 14:30 — REGNUM Бал пожарных, традиционно организуемый с 13 на 14 июля, отменили в этом году в Париже, а также в О-де-Сен, Сена-Сен-Дени и Валь-де-Марн из-за пандемии, передает BFM TV.

«Мы с сожалением объявляем об отмене балов наших пожарных 13 и 14 июля в Париже и в департаментах 92, 93 и 94. Мы надеемся, что вы понимаете, что ваше здоровье является нашим приоритетом. Увидимся в следующем году», — говорится в заявлении пожарных Парижа в Twitter.

Напомним, бал пожарных — традиционный ежегодный фестиваль, проводимый пожарными в Париже и других регионах Франции с 1937 года в ночь с 13 на 14 июля. Мероприятие устраивается перед Национальным праздником Днём взятия Бастилии.