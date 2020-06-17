Брянск, 17 июня 2020, 14:33 — REGNUM Проход к озеру ДСК стал платным в Володарском районе Брянска. Стоимость «услуги» — 50 рублей. Земельный участок взят в аренду у мэрии, где назвали взимание платы за проход «самодеятельностью».
Фотографии объявления появились в социальной сети. Пользователи сравнили платный вход с аферой литературного героя Остапа Бендера, который брал деньги за посещение пятигорского Провала. В администрации Брянска пояснили, что земельный участок принадлежит муниципалитету и взят в аренду ООО «Оазис». В апреле 2019 года предприниматель предоставил проект благоустройства пляжа, и в мэрии ему выдали разрешение на использование территории для размещения объектов благоустройства за 312 тысяч рублей в год.
Специалисты городского управления имущественных и земельных отношений связались с предпринимателем, объяснили недопустимость подобных «услуг». Если предприниматель продолжит нарушать закон, с ним расторгнут договор, сообщает издание «Брянск Today».