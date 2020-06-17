Пхёнтхэк, Южная Корея, , 14:30 — REGNUM На одной из американских баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителейадминистрации города Пхёнтхэк.

По их словам, коронавирус выл выявлен у военнослужащего на базе ВВС в Осане, прибывшего в Южную Корею 15 июня.

Известно, что на данной базе по одному случаю заражения также были выявлены 2 и 8 июня. В настоящее время в южнокорейском Пхентхэке выявлено 57 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 43 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 12 198.

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