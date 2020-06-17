Краснодар, , 14:27 — REGNUM Сильный ливень с градом обрушился на Краснодар днём 17 июня, из-за подтопления улиц в городе образовались пробки.

Сообщения о граде и сильном ливне поступали из нескольких районов города. В частности, пользователи социальных сетей сообщали о граде в районе Гидростроя, в микрорайоне Гидростроителе, в поселке Знаменский.

По информации «Кубань24», из-за ливня оказалась подтоплена улица Мачуги в районе ТЭЦ. Пробка из автомобилей по Ставропольской улице по направлению к аэропорту растянулась на 3,5 км.

Отметим, накануне МЧС предупреждало о прогнозируемых дождях и грозах на Кубани.