Казань, , 14:37 — REGNUM С января по май текущего года жители Татарии пожертвовали на благотворительность через портал госуслуг РТ 6,2 млн рублей. Эта сумма превышает взносы за весь 2019 год в два раза, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития республики.

Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года внесли пожертвований на 3,7 млн рублей, лишь за май 2020 года жителями перечислено на благотворительность почти 3 млн рублей. Через портал госуслуг РТ помочь республиканским благотворительным фондам может любой желающий. С помощью сервиса можно внести пожертвования в 22 фонда. Процедура займет всего несколько минут. Необходимо указать лишь сумму пожертвования и ввести данные банковской карты. Помощь принимают как анонимно, так и публично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время самоизоляции 23% жителей России помогают другим и занимаются благотворительностью.

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