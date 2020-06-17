Грозный, , 14:31 — REGNUM Спасатели нашли в Чечне тело второго мальчика, пропавшего у реки Терек. Погибшего обнаружили в 7 км от места происшествия, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Двое детей 2009-го и 2010-го годов рождения пропали 11 июня на окраине станицы Калиновская в Наурском районе Чечни. Предполагалось, что они могли утонуть в реке Терек. К поискам было привлечено более 400 человек — сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, а также волонтеры.

«Спасателями МЧС России найден второй погибший ребенок, поиски которого на реке Терек продолжались с 11 июня. Погибший найден в 7 км от места происшествия. Спасатели извлекли его из воды и передали родственникам», — сказано в сообщении.

Тело первого мальчика было найдено 13 июня в селе Левобережное в 11,5 км от места происшествия. Погибшего ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту.