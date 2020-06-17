Москва, , 14:30 — REGNUM Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известен внесенный в Госдуму в конце мая законопроект об отмене постановления, осудившего пакт Молотова-Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году. Об этом Песков сообщил 17 июня журналистам.

Он отметил, что ничего не знает о законопроекте и потому не имеет по этому поводу никаких комментариев.

Ранее депутат Алексей Журавлёв («Родина») инициировал отказ от признания на территории РФ постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, в котором была дана политическая и правовая оценка советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Документ осуждал пакт Молотова-Риббентропа. Законопроект Журавлёва размещен в парламентской базе проектов законов, он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Автор в пояснительной записке к нему отметил, что постановление об осуждении пакта не соответствует принципам исторической справедливости. Оно было принято в условиях политической нестабильности и давления внешних сил.

Читайте также: Президенты стран Прибалтики обвинили СССР в начале Второй мировой войны