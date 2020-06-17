Москва, , 15:02 — REGNUM Сейчас идет разработка плана реконструкции старинного тоннеля в Сыромятническом проезде рядом с арт-кластером Artplay. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба РЖД.

«Проектная документация находится в разработке, это не согласованное решение проектировщиков, а один из вариантов, схематично показывающий границы будущей реконструкции», — заявили в пресс-службе, уточнив, что итоговое решение будет проходить все необходимые этапы согласования.

В пресс-службе также добавили, что расширение тоннеля необходимо для строительства новых путей — нужно увеличивать объемы движения городских электричек.

Напомним, ранее стало известно, что РЖД планирует перестроить старинный тоннель в Сыромятническом проезде. Москвичи опубликовали петиции в защиту исторического облика тоннеля.

В Москомаритектуре заявили, что ведомство не согласовывало проект перестройки и расширения тоннеля, в РЖД на это ответили, что документация еще не готова.